حساب المواطن: المبلغ الحالي يشمل الدعم الإضافي

أكد برنامج حساب المواطن، أن مبلغ الدعم الحالي يشمل الدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022.

الدعم الإضافي

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين، عبر موقع إكس –تويتر سابقًا- حيث سأل عبدالرحمن الجهيني، عن عدم حصوله على الدعم الإضافي حينما حصل على دعم يوليو.

بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، حيث قال: مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملًا مبلغ الدعم الإضافي، والذي هو امتدادًا للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو ٢٠٢٢ م ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

الدعم الإضافي

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجه بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.