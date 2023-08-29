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البرنامج أعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 70

حساب المواطن : في حال وجود تابع مضاف لا يلزم توفر عقد إيجار

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
حساب المواطن : في حال وجود تابع مضاف لا يلزم توفر عقد إيجار
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن أنه في حال وجود تابع مضاف لا يلزم توفر عقد إيجار.

جاء ذلك ردًّا من حساب المواطن على استفسار في هذا الشأن عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء.

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تمديد صرف الدعم الإضافي

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد وجه وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

أهلية سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر المقبل داعيًا الراغبين في الاطلاع على نتائج الأهلية الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

 

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