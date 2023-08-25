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استحقاق شهر سبتمبر المقبل

حساب المواطن: نتائج الأهلية للدورة 70 صدرت استعلموا الآن

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
حساب المواطن: نتائج الأهلية للدورة 70 صدرت استعلموا الآن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر المقبل داعيًا الراغبين في الاطلاع على نتائج الأهلية الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط.

وكان برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق من هذا الشهر، 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

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دعم حساب المواطن

وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال، منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، فيما بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1827 ريالاً.
وأوضح الهاجري، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 76%، فيما بلغ عدد المستفيدين من التابعين 8.3 ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 699 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

 

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