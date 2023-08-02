حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية الدفعة 69 خلال ساعات

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد إعلان وصدور نتائج الأهلية للدورة 69 لشهر أغسطس الجاري، وذلك عقب التوجيه الكريم بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمدة شهرين.

نتائج أهلية الدورة 69

وقالت خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن على موقع “تويتر”، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 69 شهر أغسطس 2023 خلال الساعات القادمة.

وأضاف أنه يمكن التحقق من حالة الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

الدعم الإضافي المؤقت

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ويأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م بتقديم دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م، وكذلك التوجيه الملكي في شهري يناير وأبريل 2023م، بتمديد الدعم الإضافي واستمرار فتح التسجيل وتمديد العمل في البرنامج حتى شهر يوليو 2023م وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.