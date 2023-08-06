حساب المواطن: 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 69

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أعلن برنامج حساب المواطن، أنه لم يتبق سوى 4 أيام فقط على إيداع الدعم للدفعة الـ 69 لشهر أغسطس.
وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر “تويتر”، أن يوم الخميس المقبل الموافق العاشر من شهر أغسطس الجاري، هو موعد إيداع الدفعة الـ 69 للمستفيدين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وجّه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة شهرين، حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
وجاء ذلك ضمن رعايتهما المستمرة للمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.