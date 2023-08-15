حساب نادي الاتفاق لـ كريستيانو رونالدو: في صفوفنا فارس حقق لنا النصر !

رد حساب نادي الاتفاق في منصة “إكس” بشكل ساخر على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد فوز الاتفاق على النصر مساء أمس في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال حساب الاتفاق: “عندما يكون في صفوفك فارس يأتيك النصر”.

رد مثير على منشور كريستيانو رونالدو

وجاء رد حساب نادي الاتفاق على رونالدو بعد تغريدة للأخير قال فيها قبل مواجهة الفريقين: “النصر بمن حضر”.

وفي المباراة، نجح السنغالي ساديو ماني في إحراز الهدف الوحيد لأصفر الرياض في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق الاتفاق هدفين عبر كل من السويدي وربن كايسون والفرنسي موسى ديمبيلي في الدقيقتين الـ 48 والـ 54.

أول خسارة لـ النصر

وبعد الفوز حقق الاتفاق أول 3 نقاط له في الجولة الأولى من دوري روشن.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق مكونًا من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، نواف بوشل، محمد آل فتيل، مختار علي، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، عبدالعزيز العليوة، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني”.

أما تشكيل نادي الاتفاق فجاء مكونًا من: “باولو فيكتور، سنوسي الهوساوي، مارسيل تيسيران، جاك هيندري، عبدالله خطيب، علي هزازي، فيصل الغامدي، جوردان هندرسون، أحمد الغامدي، روبن كوايسون، موسى ديمبلي”.

وكان أصفر الرياض فاز بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية السبت الماضي، على حساب الجار نادي الهلال بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل هدفي العالمي، النجم كريستيانو رونالدو بينما سجل اللاعب ميشايل الهدف الوحيد لنادي الهلال.