حسان تمبكتي يستعد للظهور الأول مع الهلال

يستعد النجم حسان تمبكتي للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث يتوقع أن يظهر للمرة الأولى خلال مواجهة الاتفاق المقبلة.

حسان تمبكتي يقترب من المشاركة

وخضع حسان تمبكتي لبرنامج تأهيلي في الهلال خلال الأيام الماضية، للتعافي من إصابة عضلية تعرض لها خلال تواجده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وشارك حسان تمبكتي صاحب الـ24 عامًا، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالأمس، ليصبح جاهزًا للمشاركة أمام الاتفاق، وفقًا للرؤية الفنية للمدرب البرتغالي خورخي جيسوس.

وانتقل حسان تمبكتي من الشباب إلى الهلال مطلع الأسبوع الجاري، في صفقة تُعد الأعلى محليًا، وأثارت حالة من الجدل في الوسط الرياضي، بعدما أكدت تقارير أن رئيس النادي، خالد الثنيان اتخذ قرارًا منفردًا ببيع اللاعب.

الهلال يستعد لمواجهة الاتفاق

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل المباراة المقبلة، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب المركز الرابع.