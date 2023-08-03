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بعد تألقه اللافت مع الشباب

حسان تمبكتي يشعل المنافسة بين 4 فرق

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
حسان تمبكتي يشعل المنافسة بين 4 فرق
المواطن - فريق التحرير

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تألق حسان تمبكتي بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ليجذب أنظار الـ4 الكبار بدوري روشن السعودي، أملًا في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تمبكتي مع الشباب

ويُعد حسان تمبكتي، من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ويمتد تعاقده حتى عام 2026، ليتلقى أكثر من عرض في صفقة مرشحة أن تكون الأغلى في تاريخ الكرة السعودية.

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حسان تمبكتي
تمبكتي

منافسة قوية لضم حسان تمبكتي

وارتبط اسم تمبكتي صاحب الـ24 عامًا، الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف الاتحاد، وسط أنباء عن احتمالية عقد صفقة تبادلية؛ بانتقال الثنائي عبدالرحمن العبود والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى الشباب.

وأكدت “الشرق الأوسط”، اليوم الخميس، أن الـ4 الكبار أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع حسان تمبكتي، وخاطبت إدارات أندية الأهلي، الاتحاد والنصر نظيرتها في الشباب بشكل رسمي خلال الأسابيع الماضية، فيما تفاوض الهلال شفهيًا.

حسان تمبكتي
تمبكتي

وقدمت إدارات الأندية عروضًا تراوحت بين 40 لـ60 مليون ريال لنادي الشباب، وذلك بخلاف الراتب السنوي الضخم الذي سيحصل عليه حسان تمبكتي، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء تجاه العروض حتى الآن سواء بالرفض أو القبول.

وأوضحت المصادر أن تصريحات المدير التنفيذي في نادي الشباب، طلال آل الشيخ، والتي حذر من خلالها الأندية من مفاوضة حسان تمبكتي؛ أثارت غضب اللاعب، خاصة أنه حصل على وعد من الإدارة السابقة بالرحيل في حالة تلقي عرضٍ مجزٍ.

وأشارت مصادر مقربة من تمبكتي، إلى أنه يلعب بأن العديد من الأندية الكبرى تقدمت بعروض رسمية لضمه، وهو يرغب في خوض تجربة جديدة والإدارة تعرف ذلك، على أن ينظر في العروض المقدمة إليه بعد موافقة الشباب بشكل رسمي.

حسان تمبكتي - الشباب وناساف

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