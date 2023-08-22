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فضّل الانتقال لـ الهلال رغم اهتمام الاتحاد والنصر بضمه

حسان تمبكتي يُنهي إثارة جدل وترقب دام 20 يومًا

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
حسان تمبكتي يُنهي إثارة جدل وترقب دام 20 يومًا
المواطن - محمد سمعه

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أنهى اللاعب حسان تمبكتي جدلًا أُثير لمدة 20 يومًا حول مصيره معلنًا نهاية قصته بالانتقال لنادي الهلال ولمدة 4 سنوات حتى صيف 2027.

وحينما كان تمبكتي لاعبًا لـ الشباب قال في تصريح إعلامي بتاريخ 31 يوليو الماضي: “أحد أندية الصندوق قدم لي عرضًا، الله يقدم اللي فيه الخير في الأيام المقبلة”.

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الأمر كان أثار الجدل خاصة أن تمبكتي كان جدد عقده مع الشباب في عهد الإدارة السابقة برئاسة خالد البلطان حتى 2027 مع نيل راتب سنوي قدره 10 ملايين ريال.

مطالبة بفتح تحقيق

سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر كان علق على الأمر قائلًا لـ برنامج “الديوانية”: “أطالب وزارة الرياضة ولجنة الاحتراف والاتحاد السعودي لكرة القدم بفتح تحقيق، اللاعب قال: إنه يملك عرضًا من أحد أندية الصندوق، ألا يعلم هذا النادي أن اللاعب لايزال عقده ساري مع نادي الشباب لمدة 4 سنوات ومقابل 10 ملايين ريال في الموسم الواحد وهو أغلى مدافع، يخالف القوانين والأعراف الدولية للتعاقد معه؟!”.

وأضاف: “لا يصح أبدًا التأثير على اللاعب لكي يخالف عقده مع النادي والانتقال إلى آخر، يجب فتح تحقيق بالأمر”.

حسان هلالي - 1 - حسان تمبكتي

مخالفات في صفقة حسان تمبكتي

وبعد إتمام الصفقة بتاريخ 21 أغسطس، كشف الإعلامي الرياضي محمد العنزي عن أن إدارة الهلال وخالد الثنيان رئيس نادي الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة في صفقة انتقال اللاعب حسان تمبكتي من نادي الشباب إلى الهلال.

وقال العنزي في برنامج “أكشن مع وليد”: “الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة في الصفقة، التعاقد تم 2 ونصف فجرًا بتوقيت السعودية فجر أمس الاثنين، وعرض الهلال كان الأقل ماليًّا بقيمة 20 مليون ريال مع إعارة الثلاثي محمد جحفلي وحمد اليامي وعبدالله رديف للشباب لمدة موسم مقابل إعارة تمبكتي لـ الهلال لمدة موسم، لكن ماذا حدث، الهلال ضم اللاعب نهائيًّا”.

حسان هلالي - 1 - حسان تمبكتي

وأضاف العنزي: “أيضًا لماذا قبل مجلس إدارة الشباب بالعرض المالي الأقل، عرض النصر كان 90 مليون ريال وعرض الأهلي كان 60 مليون ريال وعرض الهلال كان 20 مليون ريال، لماذا تنازل رئيس الشباب عن مصلحة النادي، كذلك حسب معلوماتي من وقع على ورقة انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال هو رئيس الشباب خالد الثنيان وليس خليف الهويشان المدير التنفيذي للنادي، فهذا مخالف حيث من المفترض توقيع المدير التنفيذي للنادي على ورقة انتقال اللاعب وليس رئيس الشباب”.

وتابع العنزي: “حسب معلوماتي أيضًا، الإدارة التنفيذية بنادي الشباب لا تعلم أي شيء عن انتقال تمبكتي لـ الهلال، ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها الهلال مخالفة عند إتمام صفقة، سبق وأن فعلها في صفقة محمد جحفلي”.

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