حسن كادش في طريقه للاتحاد

بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، حسن كادش قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حسن كادش يقترب من الاتحاد

وأكد الإعلامي عادل الماس عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن نادي الاتحاد نجح في التعاقد مع حسن كادش، بعد موافقة إدارة التعاون على العرض المادي، كما وجه التهنئة لجماهير العميد على هذه الصفقة.

كما تداول رواد منصة “إكس” صورة لحسن كادش خلال تواجده في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وسط توقعات بتوقيعه لنادي الاتحاد، والإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة.

وتفاعلت الجماهير مع أنباء اقتراب حسن كادش من الانتقال إلى الاتحاد، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وتمنوا حسم الصفقة سريعًا، وأشادوا بالإمكانيات الفنية والبدنية التي يتمتع بها اللاعب.

الاتحاد بدوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث يتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.