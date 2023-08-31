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قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية

حسن كادش يعزز صفوف الاتحاد حتى 2026

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
حسن كادش يعزز صفوف الاتحاد حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتحاد مساء اليوم عن تعاقده مع المدافع حسن كادش لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة “إكس” أن اللاعب كادش صاحب الـ 30 عامًا سيمثل نادي الاتحاد حتى صيف 2026.

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مسيرة حسن كادش

وبدأ اللاعب حسن كادش مسيرته في نادي الاتفاق خلال الفترة من 2012 إلى 2017 ثم لعب لنادي الهلال خلال الفترة من 2017 إلى 2020، ثم لعب مع التعاون بداية من عام 2020 حتى 2023.

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وفي سياق آخر، يبحث نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الفترة المقبلة، بيع اللاعب البرتغالي جوتا وذلك بعد أن عجز عن إثبات نفسه مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وكان النجم البرتغالي انضم للعميد في صيف العام الجاري قادمًا من نادي سيلتيك الإسكتلندي مقابل 90 مليون يورو بواقع 30 مليون يورو في الموسم الواحد، حيث يستمر العقد لمدة 3 مواسم.

إدارة أنمار الحائلي تعمل على التخلص من اللاعب البرتغالي جوتا لتوفير راتبه السنوي، والسعي لضم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وكانت جماهير الاتحاد طالبت إدارة الحائلي بحسم صفقة صلاح، حيث قالت قناة “الكأس” القطرية إن صلاح منح الضوء الأخضر لإدارة الاتحاد للتفاوض مع إدارة ليفربول من أجل رحيله إلى دوري روشن السعودي.

ودشنت جماهير الاتحاد وسمًا في منصة “إكس” بعنوان “حسم صفقة صلاح مطلب”.

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