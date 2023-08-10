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الهلال في الصدارة والنصر ثانيًا

حصاد فرق الدوري السعودي بالجولة الأولى منذ 2008

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
حصاد فرق الدوري السعودي بالجولة الأولى منذ 2008
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير انطلاق منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023\ 2024، في ظل التدعيمات العالمية للأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

انطلاق الدوري السعودي غدًا

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الحزم، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

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لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

حصاد الفرق في الجولة الأولى

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على منصة “إكس”، عن حصاد الفرق في الجولة الأولى بالبطولة، منذ انطلاقها في موسم 2008\ 2009، وجاء الهلال في صدارة الترتيب.

الهلال في دوري روشن السعودي
لاعبو الهلال – المصدر spl

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ترتيب الجولة الأولى برصيد 43 نقطة، حيث إنه لم يخسر أي لقاء، ونجح في تحقيق الفوز 14 مرة وتعادل مرة، يليه النصر بـ38 نقطة من الفوز 12 مرة، والتعادل مرتين وخسر لقاء.

وحل الاتحاد ثالثًا بـ31 نقطة، بالتساوي مع الشباب، حيث حقق كل منهما الفوز 10 مرات، وتعادلا مرة، وخسرا 4 مرات، ثم الأهلي برصيد 28 نقطة من 8 انتصارات، 4 تعادلات وهزيمتين.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

ويتواجد الاتفاق في المركز السادس بجدول ترتيب الفرق في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، ثم التعاون بـ15 نقطة، يليه الرائد برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوحدة.

ويقع الفتح في المركز العاشر برصيد 10 نقطة، ثم أبها بـ6 نقاط، والفيحاء بـ4 نقطة، يليه الطائي بـ3 نقاط، بالتساوي مع الحزم ضمك، ثم الخليج بدون رصيد، فيما لم يلعب الأخدود والرياض في عهد الدوري السعودي للمحترفين من قبل.

الدوري السعودي للمحترفين
حصاد الفرق بالجولة الأولى – المصدر @SPL

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