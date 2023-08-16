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7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين

حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جورجيا ترتفع لـ 26 قتيلًا

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جورجيا ترتفع لـ 26 قتيلًا
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي، الذي وقع بداية الشهر الجاري، في جورجيا إلى 26 قتيلًا.

جهود البحث مستمرة

وأفاد تلفزيون يورو نيوز، اليوم الأربعاء، أن جهود البحث مستمرة- حتى الآن- منذ وقوع الانهيار في 3 أغسطس الجاري، مضيفًا أن سبعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

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ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه تم بحث وتفتيش 90 بالمائة من الحطام والركام الذى خلفه الانهيار الذى وقع بمنتجع سياحي في شمال غرب البلاد، وأن عمليات البحث مستمرة بمساعدة مروحيات وكلاب مدربة.

انهيار أرضي

هذا وقد توجه رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي إلى المنطقة المنكوبة في بلدة شوفي شمالي البلاد بالقرب من الحدود مع روسيا، وقدَّم تعازيه لأسر الضحايا.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مجمعًا فندقيًّا كاملًا مغطى بصورة كبيرة بالأتربة والأوحال.

400 عامل إنقاذ

وقالت وسائل إعلام: إن الانهيار الأرضي وقع بعد أن فاض نهر مجاور على ضفتيه.

ويعمل بموقع الانهيار الأرضي أكثر من 400 من عمال الإنقاذ.

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