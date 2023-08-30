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بهدف خفض مستوى العنف بشوارع بريطانيا

حظر السكاكين والمناجل المستوحاة من أفلام الزومبي في بريطانيا

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
حظر السكاكين والمناجل المستوحاة من أفلام الزومبي في بريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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حظرت السلطات البريطانية، أنواعًا خطيرة من الأسلحة الحادة، بما فيها المناجل والسكاكين المستوحاة جميعها من أفلام الزومبي، على إثر تصاعد في مستوى العنف في البلاد، وفقًا لما ذكرته الداخلية البريطانية.

سكاكين ومناجل

وتابعت وزارة الداخلية البريطانية في بيان: فرضت الحكومة حظراً جديداً على السكاكين والمناجل من طراز الزومبي والتي ليس لها بالأصل أي استخدام عملي.

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ولفت بيان على الموقع الإلكتروني للداخلية البريطانية إلى أنه سوف يتم رفع العقوبة القصوى على استيراد وتصنيع وحيازة وبيع هذه الأدوات الحادة من 6 أشهر إلى عامين.

وأردف: سيكون للشرطة أيضًا الحق في مصادرة وإتلاف مثل هذه الأسلحة في حال العثور عليها في الممتلكات الخاصة للمواطنين وفي حال كان هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن هذه السكين أو تلك سيتم استخدامها في ارتكاب جريمة.

خفض مستوى العنف

وبحسب بيان الداخلية فإنه سيتم حظر جميع السكاكين التي تم تصنيعها للتخويف والتهديد في إطار سياسة السلطات الرامية إلى خفض مستوى العنف في شوارع بريطانيا.

واستثنت الداخلية البريطانية إدخال السكاكين ذات القيمة التاريخية والمصنّعة يدويًا من أجل تجنّب الآثار السلبية على سوق التحف البريطانية.

وتجدر الإشارة إلى أن فرض الحظر على أنواع السكاكين المستوحاة من أفلام الزومبي كان منذ العام 2016، إلّا أن العديد من البائعين تمكّنوا من الإفلات من صعوبة تحديد ماهية تلك الأدوات الحادة بصورة دقيقة.

سكاكين الزومبي

كما يشار إلى أن تسمية سكاكين الزومبي تطلق على أي أداة ذات نصل يزيد طوله عن 8 بوصات مع حافة قطع ناعمة وطرف حاد وتحتوي أيضا على حافة قطع مسنّنة، أو أكثر من ثقب واحد في النصل، أو حواف حادة متعددة مثل المسامير.

من المعروف أن عدد الجرائم بالسكاكين ارتفع في بريطانيا بنسبة 34% خلال العقد الماضي ووصل إلى 45 ألف حالة.

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