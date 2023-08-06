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لأسباب تتعلق بالأمن الوطني

حظر تطبيق تليجرام في العراق رسميًا

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
حظر تطبيق تليجرام في العراق رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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تحدثت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، عن سبب حجب تطبيق تليجرام .

سبب الحظر

وأضافت الوزارة أن حجب تطبيق تليجرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل به، خلافًا للقانون.

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مؤسس تليجرام يحذر مستخدمي واتساب

وتابعت الوزارة أن مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات.

ولفتت إلى أنها تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها، معربة عن ثقتها في تفهم المواطنين لهذا الإجراء.

مؤسس تليجرام يحذر مستخدمي واتساب

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