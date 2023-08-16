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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض الأماكن والمدن السعودية؛ حيث سجلت حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية، بينما سجلت السودة أدنى حرارة بـ 14 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: حفر الباطن 47 مئوية، المدينة المنوّرة وبريدة والصمان ووادي الدواسر والعلا والأحساء ورفحاء والمجمعة 46 مئوية، الرياض والدمام وسكاكا والخرج والدهناء 45 مئوية، عرعر وشرورة والقريات 44 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، أبها 18 مئوية، أبها21 مئوية ، الطائف 24 مئوية ، حائل والدوادمي وبيشة والقريات 26 مئوية، بريدة وطريف 27 مئوية، نجران 28 مئوية، رفحاء 29 مئوية.