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السودة الأدنى حرارة بـ 14 مئوية

حفر الباطن ورفحاء الأعلى حرارة بـ 47 مئوية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
حفر الباطن ورفحاء الأعلى حرارة بـ 47 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض والمناطق السعودية؛ حيث سجلت حفر الباطن ورفحاء والصمان الأعلى حرارة بـ47 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”،  أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: حفر الباطن ورفحاء والصمان 47 مئوية، المدينة المنورة والعلا والأحساء والدهناء 46 مئوية، الدمام وسكاكا والمجمعة 45 مئوية،  مكة المكرمة وتبوك وبريدة والتنهات 44 مئوية، الرياض ووادي الدواسر والخرج 43 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14مئوية، أبها 18 مئوية، الباحة 20 مئوية، الطائف 24 مئوية، حائل 25 مئوية، نجران 26 مئوية، تبوك وشورة وبيشة والوجه ورفحاء 28 مئوية، الدمام وبريدة وعرعر وسكاكا والدوادمي 29 مئوية.

 

 

 

 

 

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