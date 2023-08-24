حفل ليلة الدموع اليوم وممازحة مضحكة من الفنانين المشاركين

تقام الليلة، حفل من نوع خاص على مسرح “بنش مارك” في مدينة جدة، والتي تحمل اسم “ليلة الدموع”، ويشارك فيه 7 من ألمع الفنانين.

ويشهد الحفل تواجد 6 مطربين مصريين، هم: أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وهيثم شاكر وطارق الشيخ ومسلم، بالإضافة للمطرب اللبناني آدم.

وحسب ما ذكرته قناة “العربية” أنه فور طرح التذاكر للجمهور، تم نفاده، فيما سيتم نقل حفل “ليلة الدموع” عبر شاشة “MBC مصر” حيث تقام في العاشرة مساء اليوم.

ممازحة الفنانين للجمهور

وتفاعل مطربو الحفل مع اسم “ليلة الدموع“، ومازحوا الجمهور، خاصة الفنانين أحمد سعد وتامر عاشور.

ونشر الفنان هيثم شاكر صورة على حسابه بمنصة “إكس”، حيث تجمعه بالفنانين أحمد سعد وتامر عاشور المشاركين معه في الحفل، وبدا على وجوههم الحزن.

وعلق هيثم شاكر عليها بالقول: “إحنا جاهزين”.

كما نشر الفنان تامر عاشور صورة له وهو يبدو عليه الحزن والكآبة وكتب عليها: “أتمنى لكم ليلة كئيبة”.