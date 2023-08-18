Icon

بتال القوس يرد على الشريان : راجع قواعد الصحافة احفظها ولا تفكر Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي Icon حكام مباريات اليوم في دوري روشن Icon ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الإيراني Icon تشيلسي يحسم صفقة روميو لافيا Icon حقل تزهو بتنوعها الطبيعي وموقعها الفريد بين البحر والكثبان الرملية Icon الأرصاد: أمطار على المدينة المنورة حتى الـ9 مساءً Icon إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وبرد وسيول Icon سيناريو الموسم الماضي يقلق الشباب Icon أحمد حجازي يحسم جدل فسخ تعاقده مع الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أبرز الوجهات السياحية في تبوك

حقل تزهو بتنوعها الطبيعي وموقعها الفريد بين البحر والكثبان الرملية

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
حقل تزهو بتنوعها الطبيعي وموقعها الفريد بين البحر والكثبان الرملية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بين زرقة مياه البحر الأحمر والكثبان الرميلة الحمراء في أقصى شمال غرب المملكة تزهو محافظة “حقل”، حيث التنوع الطبيعي بين السواحل البحرية وما تزخر به من مسابح شاطئية وتنوع حيوي وبين صحرائها الغنية بالتشكيلات الصخرية الفريدة وما تحويه من حياة فطرية.
وخلافًا لما عُرف عن المناطق الساحلية من ارتفاع نسبة الرطوبة في فصل الصيف فمناخ “حقل” يتسم بتدني الرطوبة إلى مستويات قياسية، الأمر الذي جعل منها إحدى أبرز الوجهات السياحية بالمنطقة.
وللناظر لـ”حقل” من الأفق، سيرى صورة بانورامية غاية في الجمال، إذ تشكل المخططات السكنية وتضاريسها الطبيعية مشهدًا ساحرًا، حيث تبدو وكأنها تعانق البحر.

جمالية حقل

جمالية حقل ألهمت أبنائها المثقفين لتصفها الشاعرة والكاتبة قسمة العمراني، في إحدى مؤلفاتها بـ “حاضنة البحر”، وقالت عنها: “حقل مدينة تأخذ منك الحب عنوة، وتمنحك في المقابل آمالًا وأحلامًا“، وأطلق عليها محبيها “اللؤلؤة الشمالية الغربية”.
تاريخيًا كانت حقل محطة على درب الحج المصري، وذلك لوفرة الآبار والمياه السطحية “العيون” بالقرب من سواحلها، وقد وردت حقل في كُتب الرحالة العرب والمستشرقين كمحطة للتزود بالمياه، وذكرها العبدري عام ( 689 ) هـ بقوله “أحساء على البحر غزيرة عذبة“.

قد يهمّك أيضاً
الحرب العالمية السادسة في الدمام

الحرب العالمية السادسة في الدمام

حبيب ديالو يصل الرياض تمهيدًا للانضمام إلى الشباب

حبيب ديالو يصل الرياض تمهيدًا للانضمام إلى الشباب

وتحتضن محافظة حقل بين جنباتها، قلعة الملك عبدالعزيز إحدى المعالم التاريخية التي أمر الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- أن تُبنى في العام 1359هـ/1940م وهي قلعة مشيدة من الحجر الجيري، تبلغ مساحتها 900 متر مربع، إذ تمثل نواة التحضر في حقل، وكانت مقرًا للإدارات الحكومية.
وتُطل حقل على خليج العقبة بين دائرة، تبعد 220 كلم إلى الشمال من مدينة تبوك، كما تبلغ مساحتها حوالي 327 كيلو مترًا مربعًا.

عدة مراكز

ويتبع محافظة حقل عدة مراكز منها: مركز الدرة الواقع شمال المحافظة ويبعد عنها 7 كيلومترات، ومركز الوادي الجديد الواقع جنوب المحافظة ويبعد عن المحافظة 30 كيلومترًا، ومركز أبو الحنشان الواقع شمال شرق ويبعد عنها مسافة 47 كيلومترًا، ومركز علقان الواقع شمال شرق ويبعد عنها 65 كيلومترًا، ومركز الزيتة الواقع جنوب شرق المحافظة ويبعد 90 كيلومترًا تقريبًا، ومركز علو القصير الواقع جنوب غرب المحافظة ويبعد 40 كيلومترًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية
السعودية اليوم

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل
الرياضة

المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل

الرياضة
مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز...

أخبار رئيسية
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان

أخبار أمنية
موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات يستغلون أبناءهم لكسب المال
آخر الاخبار

موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات...

آخر الاخبار
المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية
السعودية اليوم

المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية

السعودية اليوم
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار