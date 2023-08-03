حقيقة إصابة نغولو كانتي بالرباط الصليبي

أثار وسم متداول بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قلق جماهير الاتحاد بعد الحديث عن إصابة النجم الفرنسي نغولو كانتي بالرباط الصليبي.

وجاء ذلك قبل مواجهة نادي الهلال بعد غدٍ في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

موقف كانتي من المشاركة ضد الهلال

اللاعب الفرنسي بخير حيث سيشارك أمام نادي الهلال بصورة طبيعية، وفق تصريحات مدربه البرتغالي نونو سانتو.

وكان كانتي غاب عن مباراة الشرطة العراقي أمس وذلك بقرار من المدرب سانتو.

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الشرطة العراقي التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع، وسط سيطرة من العميد، الذي بدا بشكل أفضل واستحوذ على اللعب في وسط الملعب.

ونجح أحمد بامسعود في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 36، لتشتعل المباراة، حيث ضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، ليُنهي العميد الشوط الأول متقدمًا بهدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات الاتحادية، قبل أن يُجري المدرب البرتغالي نونو سانتو بـ3 تغييرات قوية، حيث دفع بكل من كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله وإيغور كورونادو عند الدقيقة 67.

وأطلق حمدالله تسديدة قوية مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 70، قبل أن ينجح الشرطة العراقي في تسجيل التعادل عند الدقيقة 80، لتشتعل أحداث المباراة، ويضغط العميد بقوة.

وحصل العميد على ركلة جزاء، سددها كريم بنزيما بنجاح عند الدقيقة 84، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد ضد الشرطة العراقي بنتيجة 2/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ليضرب موعدًا في ربع النهائي مع الهلال وصيف المجموعة الثانية.