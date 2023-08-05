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حقيقة رحيل بيريز عن رئاسة ريال مدريد

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
حقيقة رحيل بيريز عن رئاسة ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، بيانًا رسميًا لكشف حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تفكير رئيس مجلس الإدارة، فلورنتينو بيريز في الرحيل عن منصبه.

فلورنتينو بيريز مستمر في منصبه

وذكر ريال مدريد: “في مواجهة شائعة ظهرت على بعض شبكات التواصل تفيد بأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي يفكر في الاستقالة، نود التوضيح بأن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة وتنبع من مصالح لا علاقة لها بالواقع”.

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وأضاف النادي الإسباني في بيان عبر موقع الإلكتروني: “كما نؤكد أنه خلال الجمعية العمومية المقبلة لأعضاء الريال، لن يكون هناك أي بند في جدول الأعمال يتعلق بمناقشة اسم المدينة الخاصة بالمرينغي”.

رئيس ريال مدريد بيريز
بيريز

ريال مدريد يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد 4 مباريات ودية في جولته الخارجية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، ونجح في تحقيق الفوز مرتين وخسر مثلهما.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

وبدأ المرينغي جولته بالفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي بنتيجة 3\2، ثم تجاوز مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، قبل أن يخسر ضد برشلونة بثلاثية نظيفة، وأمام يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواجهة أتلتيك بيلباو، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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