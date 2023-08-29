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حقيقة غرق فندق عائم في الأقصر المصرية

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
حقيقة غرق فندق عائم في الأقصر المصرية
المواطن - فريق التحرير

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انتشرت شائعات في مصر عن غرق فندق عائم في مدينة الأقصر جنوب الوادي.

ميل أحد الفنادق

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، أصدرت وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار، بيانًا مشتركًا للتوضيح بشأن حادث ميل أحد الفنادق العائمة بالأقصر.

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وقالت وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار في البيان: إنه بالإشارة إلى الفندق العائم الذي تعرض لحادث ميل اليوم على كورنيش الأقصر، وتردد أنباء عن غرقه ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار على عدم صحة ما تردد، وأن هذا الفندق لم يغرق ولم يُبحر من الأساس، حيث إنه متوقف تمامًا عن العمل منذ عام 2010، ولم يتم تجديد الترخيص السياحي الخاص به منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه، وليس لديه أي رخصة تشغيل سياحي سارية من وزارة السياحة والآثار، ولم يستقبل أي نزلاء مصريين أو أجانب منذ أكثر من 13 عامًا وفق صحف مصرية.

ولفت محمد عامر إلى أنه قبل واقعة الميل، تواجد الفندق المذكور بالورشة على مدار الفترة السابقة لإجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة حتى يتسنى له العمل خلال الموسم الشتوي المقبل، وذلك بعد التأكد من انتهائه من هذه الأعمال ومن ثم إجراء المعاينات اللازمة له من وزارة السياحة والآثار وتجديد الترخيص الخاص به، مؤكدًا على أنه لم يتم إجراء أية معاينات لإعادة التشغيل من قبل الوزارة حتى الآن ولم يحصل الفندق على أي ترخيص تشغيل سياحي من الوزارة.

إجراء المعاينات

وأشار محمد عامر، إلى أن الفندق تعرض لهذا الميل أثناء وقوفه تمهيدًا لبدء إجراء المعاينات الخاصة بتشغيله من قبل بعض الجهات المعنية وذات الصلة.

ومن جانبها، أوضحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري في مصر بأن الفندق العائم المذكور كان متوقفًا عن العمل منذ عام 2010، وكان قد تقدم مالكه بطلب للهيئة لإصلاحه وتم السماح له برفع الوحدة على الجفاف بإحدى الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري.

وأنه بعد الانتهاء من رفع كفاءتها واصلاحها تمت المعاينة من قبل هيئة النقل النهري والتي أعطت لها تصريح مؤقت بمغادرة ترسانة إصلاح الوحدات النهرية إلى المرسى الخاص بها وذلك يوم 23/ 8/ 2023 لحين استكمال باقي التراخيص اللازمة من قبل باقي الجهات المعنية وذات الصلة.

وأشارت هيئة النقل النهري إلى أنه أثناء توقف الفندق العائم بالمرسى بين وحدتين عائمتين حدث لها ميل على أحد جانبيها أدى إلى استقرارها على قاع المرسى بدون غرق كامل.

وقالت الهيئة العامة للنقل النهري: إنها في انتظار قرار النيابة العامة لتحديد أسباب ميل الفندق العائم.

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