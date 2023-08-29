التزموا بمدة صلاحية تأشيرة العمرة 90 يومًا حقيقة وجود أزمة لـ مساعدين مانشيني بسبب بند الـ 183 يومًا اعتقال محتال عراقي يرمي نفسه أمام السيارات ويبتزها القبض على شخصين بالمدينة المنورة روجا حشيشًا وأقراصًا مخدرة ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ مارس أبل تسيطر على سوق الهواتف الذكية الأكثر تطورًا العثور على مفقود الدهو بالرياض متوفى إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور سلوك مستهتر وتشوه بصري كانسيلو يُنهي مسيرة سيرجي روبيرتو في برشلونة استخراج دودة حية طولها 8 سنتيمترات من دماغ سيدة أسترالية
تحدث المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجديد، عن حقيقة وجود أزمة لمساعديه بسبب بند في عقده يقضي ببقائه هو ومساعديه لمدة 6 أشهر على الأقل في الأراضي السعودية لتدريب المنتخب.
وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي: “المساعدون سيحضرون للسعودية خلال أيام وليس هناك أي مشكلة كما أُشيع، اختيار قائمة المنتخب السعودي لن تمثل لي أي مشكلة رغم قلة مشاركة اللاعب السعودي لأنني سأختار من دوري المحترفين ودوري يلو بمساعدة المساعدين لي في الجهاز الفني”.
وأضاف: “هدفي هو الفوز بلقب كأس آسيا 2024 المقبل وفي الدوري الإيطالي يوجد الكثير من اللاعبين الأجانب ونجحنا في صناعة منتخب قوي لإيطاليا”.
وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: “صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية قالت إن مساعدين مانشيني رفضوا الحضور للسعودية بسبب بند البقاء لمدة 6 أشهر على الأقل بالمملكة لتقاضي راتبهم بالكامل وإلا أنهم في حال رفضوا فسوف يتقاضون نصف الراتب، هذا يعني أن التدريب عن بُعد أمر وانتهى”.
وعلق الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال قائلًا: “انتهت أيام التدريب عن بُعد، لأننا في دوري عالمي يجذب النجوم وكبار المدربين”.
روبيرتو مانشيني – مدرب المنتخب السعودي:
– هدفنا كأس آسيا
– في ايطاليا نختار من 3 لاعبين بالمنتخب
– نملك الوقت ونثق بالمواهب الشابة
– مساعديني سيتواجدون خلال أيام#الهلال_الاتفاق #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 28, 2023
#وليد_الفراج: أنباء عن رفض مساعدي المدرب روبيرتو مانشيني القدوم بسبب شرط التواجد 183 يوم بالسعودية.
عبدالعزيز الزلال: إنتهت أيام التدريب عن بعد ، الضوء موجود قبل قدوم مانشيني#الهلال_الاتفاق #أكشن_مع_وليد
مجانًا وبدون اشتراك على شاهد
https://t.co/Uyx5bpaZNT #Shahid pic.twitter.com/agbnt47zoN
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 28, 2023