حقيقة وجود أزمة لـ مساعدين مانشيني بسبب بند الـ 183 يومًا

تحدث المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجديد، عن حقيقة وجود أزمة لمساعديه بسبب بند في عقده يقضي ببقائه هو ومساعديه لمدة 6 أشهر على الأقل في الأراضي السعودية لتدريب المنتخب.

تعليق مانشيني

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي: “المساعدون سيحضرون للسعودية خلال أيام وليس هناك أي مشكلة كما أُشيع، اختيار قائمة المنتخب السعودي لن تمثل لي أي مشكلة رغم قلة مشاركة اللاعب السعودي لأنني سأختار من دوري المحترفين ودوري يلو بمساعدة المساعدين لي في الجهاز الفني”.

وأضاف: “هدفي هو الفوز بلقب كأس آسيا 2024 المقبل وفي الدوري الإيطالي يوجد الكثير من اللاعبين الأجانب ونجحنا في صناعة منتخب قوي لإيطاليا”.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: “صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية قالت إن مساعدين مانشيني رفضوا الحضور للسعودية بسبب بند البقاء لمدة 6 أشهر على الأقل بالمملكة لتقاضي راتبهم بالكامل وإلا أنهم في حال رفضوا فسوف يتقاضون نصف الراتب، هذا يعني أن التدريب عن بُعد أمر وانتهى”.

وعلق الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال قائلًا: “انتهت أيام التدريب عن بُعد، لأننا في دوري عالمي يجذب النجوم وكبار المدربين”.

روبيرتو مانشيني – مدرب المنتخب السعودي: – هدفنا كأس آسيا – في ايطاليا نختار من 3 لاعبين بالمنتخب – نملك الوقت ونثق بالمواهب الشابة – مساعديني سيتواجدون خلال أيام#الهلال_الاتفاق #أكشن_مع_وليد⁩

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⁦https://t.co/Uyx5bpaZNT⁩ #Shahid pic.twitter.com/2Q0eiU1R6Q — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 28, 2023