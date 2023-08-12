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ضمن منافسات الجولة الأولى

حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم

وتُقام مباراتان اليوم في دوري روشن السعودي، حيث يلعب الطائي ضد ضمك عند الساعة السادسة على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ويُلاقي الفيحاء فريق الخليج عند الساعة التاسعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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نادي الطائي
لاعبو الطائي – المصدر @tai1381

ويُدير عبدالله الحربي مباراة الطائي ضد ضمك، ويساعده محمد العبكري وبدر الشمراني، وسيكون سلطان عكيري حكمًا رابعًا، وسلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فهد العمري.

ويقود فيصل البلوي مباراة الفيحاء ضد الخليج، ويساعده عبدالرحيم الشمري وعيسى الخيبري، وسيكون خالد الأحمري حكمًا رابعًا، على أن يكون رائد الزهراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

 

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

انطلاق دوري روشن السعودي

وكانت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي قد انطلقت بالأمس بمواجهة الأهلي ضد الحزم على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ونجح الراقي في الفوز بثلاثة أهداف دون رد عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو.

الأهلي في دوري روشن السعودي
لاعبو الأهلي – المصدر @SPL

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