حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم

وتُقام مباراتان اليوم في دوري روشن السعودي، حيث يلعب الطائي ضد ضمك عند الساعة السادسة على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ويُلاقي الفيحاء فريق الخليج عند الساعة التاسعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويُدير عبدالله الحربي مباراة الطائي ضد ضمك، ويساعده محمد العبكري وبدر الشمراني، وسيكون سلطان عكيري حكمًا رابعًا، وسلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فهد العمري.

ويقود فيصل البلوي مباراة الفيحاء ضد الخليج، ويساعده عبدالرحيم الشمري وعيسى الخيبري، وسيكون خالد الأحمري حكمًا رابعًا، على أن يكون رائد الزهراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

انطلاق دوري روشن السعودي

وكانت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي قد انطلقت بالأمس بمواجهة الأهلي ضد الحزم على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ونجح الراقي في الفوز بثلاثة أهداف دون رد عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو.