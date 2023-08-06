حكام مباراتي اليوم بـ كأس الملك سلمان للأندية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراتي اليوم في ختام منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر في كأس الملك سلمان للأندية، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

ويدير محمود البنا مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر، ويساعده محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع أمين حكم، وسيكون محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده خليل حساني، وعوني حسونة مقيمًا للحكام.

حكام مباراة الشباب ضد الوحدة

وفي آخر مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الوحدة الإماراتي عند الساعة التاسعة مساء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

ويقود ابن إبراهيم لحلو، مباراة الشباب ضد الوحدة الإماراتي، ويساعده قوراري مقران وأكرم زرهوني، والحكم الرابع لطفي بكواسة، وسيكون سمير كزاز حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده الحسن أزكاو، ومقيم الحكام سعد كميل.