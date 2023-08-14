حكام مباريات اليوم بدوري روشن

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
ويدير طاقم تحكيم روماني بقيادة رادو بيتريسكو مباراة أبها ضد الهلال، ويساعده جيورجها سيباستيان وغريغوريو ميرسيا، الحكم الرابع فريح الجلعود، أوفيديو هاتيجان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.
ويقود طاقم تحكيم برتغالي بقيادة لويس برانكو مباراة الرائد ضد الاتحاد في دوري روشن، ويساعده روي مارتينز وبيدرو ألميدا، ومحمد الغامدي حكمًا رابعًا، وسيكون أندريه دومينجيز حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد وزي.
ويتولى محمد الهويش إدارة مباراة الاتفاق ضد النصر في دوري روشن السعودي، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، وعبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده سامي العرفج.
ومن المقرر أن يقود ماجد الشمراني مباراة الشباب ضد الأخدود، ويساعده سعد السبيعي ومحمد الشهري، وسيكون مشعل الشهري حكمًا رابعًا، ومحمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.
وجاء ترتيب الدوري، كالتالي؛ الفيحاء في الصدارة بـ3 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، الطائي والرياض، ثم التعاون بنقطة، بالتساوي مع الفتح، يليه كل من الاتحاد، النصر، الهلال، الشباب، الاتفاق، الرائد أبها، الوحدة، الأخدود والرياض بدون رصيد.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى، بالتساوي مع الخليج والحزم.