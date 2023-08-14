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في ختام منافسات الجولة الأولى

حكام مباريات اليوم بدوري روشن

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
حكام مباريات اليوم بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويدير طاقم تحكيم روماني بقيادة رادو بيتريسكو مباراة أبها ضد الهلال، ويساعده جيورجها سيباستيان وغريغوريو ميرسيا، الحكم الرابع فريح الجلعود، أوفيديو هاتيجان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.

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نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @UAFAAC

ويقود طاقم تحكيم برتغالي بقيادة لويس برانكو مباراة الرائد ضد الاتحاد في دوري روشن، ويساعده روي مارتينز وبيدرو ألميدا، ومحمد الغامدي حكمًا رابعًا، وسيكون أندريه دومينجيز حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد وزي.

ويتولى محمد الهويش إدارة مباراة الاتفاق ضد النصر في دوري روشن السعودي، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، وعبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده سامي العرفج.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ومن المقرر أن يقود ماجد الشمراني مباراة الشباب ضد الأخدود، ويساعده سعد السبيعي ومحمد الشهري، وسيكون مشعل الشهري حكمًا رابعًا، ومحمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @UAFAAC

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء ترتيب الدوري، كالتالي؛ الفيحاء في الصدارة بـ3 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، الطائي والرياض، ثم التعاون بنقطة، بالتساوي مع الفتح، يليه كل من الاتحاد، النصر، الهلال، الشباب، الاتفاق، الرائد أبها، الوحدة، الأخدود والرياض بدون رصيد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى، بالتساوي مع الخليج والحزم.

الأهلي في دوري روشن السعودي
لاعبو الأهلي – المصدر @SPL

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