حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن السعودي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في دوري روشن السعودي بمواجهة الفيحاء والحزم، ويديرها سلطان العكيري، ويساعده محمد العبكري وعماد عسكر، الحكم الرابع شكري الحنفوش، حكم الفيديو محمد السماعيل، ويساعده محمد الوحيمر.

ويتولى محمد الحربي مهمة إدارة مباراة الشباب ضد ضمك، ويساعده إبراهيم الدخيل ومفرح آل حسن، محمد الدقاش حكمًا رابعًا، وعبدالصمد بكري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد المطرودي.

ويقود عبدالله الخربوش مباراة التعاون وأبها في دوري روشن السعودي، ويساعده سعد الشبرمي وسامي العرفج، الحكم الرابع مشعل الشهري، وحكم الفيديو عبدالرحمن السلطان، ويساعده بليغ آل رمضان.

ويدير عبدالله الحربي مباراة الفتح ضد النصر، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد وزي، ومحمد الغامدي حكمًا رابعة، وسيكون سلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ9 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، ثم الهلال والاتفاق بـ7 نقاط، الوحدة بـ6 نقاط، يليه الفتح بـ4 نقاط، متساويًا مع الفيحاء، التعاون والرياض.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الطائي، ويحتل ضمك المركز الـ12 برصيد بنقطة واحدة، متساويًا مع كل من؛ الشباب، الأخدود والخليج، ثم النصر، بالتساوي مع الحزم والرائد.