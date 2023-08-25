Icon

القصبي أمام وزراء تجارة G20: السعودية حققت مكاسب كبيرة نتيجة الإصلاحات Icon رئيس أوكرانيا: ليس لنا علاقة بوفاة بريغوجين Icon الانتقادات تحاصر جيسوس بسبب مالكوم وسافيتش Icon حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن السعودي Icon اليابان تطمئن العالم بعد تصريف مياه فوكوشيما: العينات آمنة Icon خطيب المسجد النبوي: تذكروا من أجبرهم الجفاف ونضوب الآبار على ترك منازلهم Icon الاتفاق يُنافس الشباب على ضم فينالدوم Icon حساب المواطن: نتائج الأهلية للدورة 70 صدرت استعلموا الآن Icon إحباط تهريب 143 ألف حبة كبتاجون مخبأة في إحدى الشاحنات بالحديثة Icon الشباب وضمك يستهدفان الفوز الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الثالثة

حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن السعودي

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في دوري روشن السعودي بمواجهة الفيحاء والحزم، ويديرها سلطان العكيري، ويساعده محمد العبكري وعماد عسكر، الحكم الرابع شكري الحنفوش، حكم الفيديو محمد السماعيل، ويساعده محمد الوحيمر.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل صفقة انتقال لابورت إلى النصر

تفاصيل صفقة انتقال لابورت إلى النصر

إنقاذ 8 أشخاص من حريق مبنى سكني بجدة

إنقاذ 8 أشخاص من حريق مبنى سكني بجدة

ويتولى محمد الحربي مهمة إدارة مباراة الشباب ضد ضمك، ويساعده إبراهيم الدخيل ومفرح آل حسن، محمد الدقاش حكمًا رابعًا، وعبدالصمد بكري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد المطرودي.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ويقود عبدالله الخربوش مباراة التعاون وأبها في دوري روشن السعودي، ويساعده سعد الشبرمي وسامي العرفج، الحكم الرابع مشعل الشهري، وحكم الفيديو عبدالرحمن السلطان، ويساعده بليغ آل رمضان.

ويدير عبدالله الحربي مباراة الفتح ضد النصر، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد وزي، ومحمد الغامدي حكمًا رابعة، وسيكون سلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ9 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، ثم الهلال والاتفاق بـ7 نقاط، الوحدة بـ6 نقاط، يليه الفتح بـ4 نقاط، متساويًا مع الفيحاء، التعاون والرياض.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الطائي، ويحتل ضمك المركز الـ12 برصيد بنقطة واحدة، متساويًا مع كل من؛ الشباب، الأخدود والخليج، ثم النصر، بالتساوي مع الحزم والرائد.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ
الرياضة

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن...

الرياضة
جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس
آخر الاخبار

جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس

آخر الاخبار
مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال
الرياضة

مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال

الرياضة
وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

وظائف
6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس
السعودية اليوم

6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس

السعودية اليوم
مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض
السعودية اليوم

مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار...

السعودية اليوم
زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية
السعودية اليوم

زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط...

السعودية اليوم
طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري
السعودية اليوم

طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري

السعودية اليوم