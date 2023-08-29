حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

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كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين ” دوري روشن”.
ويدير مباراة الأخدود والتعاون كل من ” ممدوح الشهدان حكم ساحة، بدر الشمراني حكم مساعد، محمد الحنفوش حكم مساعد، مشعل الشهري حكم رابع، أحمد الرميخاني حكم فيديو، عبدالرحيم الشمري حكم فيديو مساعد”.
أما مباراة ضمك والفتح فيديرها ” خالد الطريس حكم ساحة، محمد الشهري حكم مساعد، بليغ آل رمضان، محمد البريدي حكم رابع، محمد الهويش حكم فيديو، حسن آل سلام حكم فيديو مساعد”.
وفي مباراة الخليج والحزم، سيديرها الحكم سامي الجريس حكم ساحة ويعاونه كل من أحمد العتيق ومحمد العرمطي، محمد أبو شقارة حكم رابع، حكم فيديو عبدالله الحربي، سامي العرفج حكم فيديو مساعد”.
أما السويسري فيداي سان فسيدير مباراة الأهلي والطائي وسيعاونه كل من مواطنيه ستيفان دي ألميدا وبكيم زكاج أما عبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا وليونيل تشودي حكمًا للفيديو وعمر الجمل حكم فيديو مساعد.
وفي مباراة النصر والشباب، سيكون الأمريكي إسماعيل الفاتح حكمًا للساحة وسيعاونه كل من الأمريكي كايل إتكينز ومواطنه كوري باركر، عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، ألين شايمان حكمًا للفيديو وفيصل القحطاني حكم الفيديو المساعد.
وفي مباريات أمس في الدوري السعودي للمحترفين، كان أبها فاز على الفيحاء بنتيجة 2-1، وفاز الهلال على الاتفاق بثنائية دون رد، بينما فاز الرائد على الرياض بثلاثية دون رد، وفاز الاتحاد على الوحدة بثلاثية دون رد.