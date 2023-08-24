حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

حكام مواجهات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الطائي والوحدة، ويديرها محمد البريدي، ويساعده حسن آل سلام ومحمد العرمطي، الحكم الرابع محمد أبوشقارة، حكم الفيديو أحمد البركاتي، ويسعده أحمد العتيق.

ويدير طاقم تحكيم مكسيكي بقيادة سيزار راموس، مباراة الرائد ضد الهلال، ويساعده ألبيرتو مورين وماركو بيسغيورا، والحكم الرابع خالد الطريس، حكم الفيديو خورخي بيريز دوران، ويساعده فهد العمري.

ويتولى أحمد الرميخاني قيادة مباراة الاتفاق والخليج في الدوري السعودي للمحترفين، ويساعده فيصل القحطاني وعلي العلي، والحكم الرابع فريح الجلعود، حكم الفيديو ممدوح آل شهدان، ويساعده بدر الشمراني.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الأهلي ضد الأخدود في الدوري السعودي للمحترفين، للحكم محمد الهويش، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، وتركي هشلان حكمًا رابعًا، ورائد الزهراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعيد آل مهدي.

ويقود طاقم تحكيم سلفادوري بقيادة إيفان بارتون، مباراة الرياض ضد الاتحاد، ويساعده ديفيد موران وهينري بوبيرو، الحكم الرابع خالد الأحمري، نيكولاس غالو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

على الجانب الآخر، جاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل الجولة الثالثة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ6 نقاط، بالتساوي مع الأهلي والاتفاق، ثم الهلال بـ4 نقاط، متساويًا مع الفتح، الفيحاء، التعاون والرياض.

ويتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، متساويًا مع أبها والطائي، ويحتل ضمك المركز الـ12 برصيد بنقطة واحدة، متساويًا مع كل من؛ الشباب والأخدود، ثم النصر، بالتساوي مع الرائد، الخليج والحزم.