Icon

مصير 50 ألف مرتزق لـ فاغنر بعد مقتل بريغوين Icon برنامج ريف يرفع إنتاج الفاكهة إلى 90 ألف طن Icon ميسي يُقرب إنتر ميامي من حصد لقبه الثاني Icon مقتل روس خلال عملية عسكرية أوكرانية بالقرم Icon ضبط 15 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بـ 3 مناطق Icon انخفاض أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي Icon وزارة الطاقة تعلن عن وظائف في 7 مدن Icon التشكيل المتوقع لمباراة الرائد ضد الهلال Icon فيرمينو يعود في مباراة الأهلي ضد الأخدود اليوم Icon بالقانون.. حقوق 330 ألف مسافر في 29 مطاراً سعودياً محفوظة ومُصانة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الثالثة

حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

حكام مواجهات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الطائي والوحدة، ويديرها محمد البريدي، ويساعده حسن آل سلام ومحمد العرمطي، الحكم الرابع محمد أبوشقارة، حكم الفيديو أحمد البركاتي، ويسعده أحمد العتيق.

قد يهمّك أيضاً
تداول توافق على انتقال أسهم سمو العقارية إلى السوق الرئيسية

تداول توافق على انتقال أسهم سمو العقارية إلى السوق الرئيسية

60 مليون يورو تُقرب أوتافيو من النصر

60 مليون يورو تُقرب أوتافيو من النصر

ويدير طاقم تحكيم مكسيكي بقيادة سيزار راموس، مباراة الرائد ضد الهلال، ويساعده ألبيرتو مورين وماركو بيسغيورا، والحكم الرابع خالد الطريس، حكم الفيديو خورخي بيريز دوران، ويساعده فهد العمري.

الفريق قبل مباراة الرائد ضد الهلال
لاعبو الرائد – المصدر @alraedclub

ويتولى أحمد الرميخاني قيادة مباراة الاتفاق والخليج في الدوري السعودي للمحترفين، ويساعده فيصل القحطاني وعلي العلي، والحكم الرابع فريح الجلعود، حكم الفيديو ممدوح آل شهدان، ويساعده بدر الشمراني.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الأهلي ضد الأخدود في الدوري السعودي للمحترفين، للحكم محمد الهويش، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، وتركي هشلان حكمًا رابعًا، ورائد الزهراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعيد آل مهدي.

ويقود طاقم تحكيم سلفادوري بقيادة إيفان بارتون، مباراة الرياض ضد الاتحاد، ويساعده ديفيد موران وهينري بوبيرو، الحكم الرابع خالد الأحمري، نيكولاس غالو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

على الجانب الآخر، جاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل الجولة الثالثة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ6 نقاط، بالتساوي مع الأهلي والاتفاق، ثم الهلال بـ4 نقاط، متساويًا مع الفتح، الفيحاء، التعاون والرياض.

ويتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، متساويًا مع أبها والطائي، ويحتل ضمك المركز الـ12 برصيد بنقطة واحدة، متساويًا مع كل من؛ الشباب والأخدود، ثم النصر، بالتساوي مع الرائد، الخليج والحزم.

الهلال - الدوري السعودي للمحترفين
لاعبو الهلال – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
العالم

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن...

العالم
وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصاد اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
الرياضة

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو...

الرياضة
السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال
الرياضة

الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو...

الرياضة
97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر
السعودية اليوم

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
آخر الاخبار

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

آخر الاخبار