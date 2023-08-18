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حكام مباريات اليوم في دوري روشن

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
حكام مباريات اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويدير عبدالله الشهري مباراة الأخدود والفتح في أولى مواجهات اليوم بدوري روشن، ويساعده هشام الرفاعي ومحمد الوحيمر، الحكم الرابع محمد الغامدي، محمد البريدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.

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حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي

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ويتولى رائد الزهراني مهمة إدارة مباراة الحزم ضد الاتفاق، ويساعده فهد العمري وسعيد المهدي، وسلطان عكيري حكمًا رابعًا، محمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

ويقود خالد الطريس مباراة النصر والتعاون، ويساعده عمر الجمل ومؤيد المسجن، والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، وممدوح آل شهدان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده علي العلي.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الوحدة والشباب لشكري الحنفوش، ويساعده عبدالرحيم الشمري وبليغ آل رمضان، والحكم الرابع فيصل البلوي، حكم الفيديو فريح الجلعود ويساعده حسن آل سلام.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الأهلي في الصدارة برصيد 6 نقاط، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض بـ4 نقاط، ثم الاتحاد بـ3 نقاط، بالتساوي مع الهلال، الفيحاء، الاتفاق والطائي.

ويحتل الشباب المركز الثامن برصيد نقطة واحد، متساويًا مع كل من؛ التعاون، الفتح، الأخدود وضمك، ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الـ13 بالتساوي مع كل من؛ الوحدة، أبها، الحزم، الرائد والخليج.

الأهلي في دوري روشن
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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