حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

حكام لقاءات اليوم

ويقود هيثم قيراط مباراة السد القطري وأهلي طرابلس الليبي، ويساعده خليل حساني وأيمن إسماعيل، الحكم الرابع صادق السالمي، حكم الفيديو أمين عمر، ويساعده محمد عبدالله، ومقيم الحكام محمد الغامدي.

ويُدير علي صباح لقاء الهلال ضد الوداد المغربي في كأس الملك سلمان للأندية، ويساعده حيدر عبدالمحسن وأمير داؤود، وأحمد عبدالرزاق حكمًا رابعًا، حكم الفيديو أدهم المخادمة، ويُساعده محمود أبو الرجال، ومقيم الحكام عوني حسونة.

ويتولى أحمد العلي إدارة مباراة الترجي ضد الصفاقسي، ويساعده عبدالهادي العنزي وأحمد صادق، والحكم الرابع عبدالواحد حرويدة، محمد الشمري حكمًا للفيديو، ويساعده طالب المري، وظافر الشهري مقيمًا للحكام.

وفي ختام مباريات اليوم بكأس الملك سلمان للأندية العربية، يقود عمار الجنيبي لقاء الاتحاد والشرطة العراقي، ويساعده جاسم عبدالله وعلي النعيمي، الحكم الرابع لطفي بكواسة، حكم الفيديو عادل النقبي، ويساعده قوراري مقران، ومقيم الحكام سعد كميل.

كأس الملك سلمان للأندية 2023

وجاء جدول ترتيب المجموعة الأولى قبل مباريات اليوم بكأس الملك سلمان للأندية، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ6 نقاط، ثم الشرطة العراقي بـ4 نقاط، الترجي نقطة، والصفاقسي بدون رصيد، ويتصدر السد المجموعة الثانية بـ4 نقاط، ثم أهلي طرابلس والوداد بنقطتين، والهلال بنقطة.