حكام مواجهات اليوم بـ دوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في دوري روشن السعودي بمواجهة أبها والفيحاء، ويديرها عبدالصمد بكري، ويساعده هشام الرفاعي وعبدالعزيز البريه، الحكم الرابع محمد الحربي، حكم الفيديو ماجد الشمراني، ويساعده خلف الشمري.

ويتولى فيصل البلوي مهمة إدارة مباراة الرائد والرياض في دوري روشن، ويساعده مؤيد المسجن وسعيد آل مهدي، رائد الزهراني حكمًا رابعًا، وشكري الحنفوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

ويقود طاقم تحكيم برازيلي بقيادة رامون أباتي مباراة الهلال والاتفاق، ويساعده برونو بيرس وفابريسيو فيلارينهو، الحكم الرابع خالد الأحمري، وحكم الفيديو خوسي روشا، ويساعده ياسر السلطان.

ويدير طاقم أرجنتيني بقيادة فاكوندو تيلو مباراة الوحدة ضد الاتحاد، ويساعده إيزيكيل برايلوفسكي وبابلو غونزاليس، ومحمد الغامدي حكمًا رابعًا، وسيكون بابلو دوفالو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العبكري.

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن قبل بداية الجولة الرابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، ثم الهلال بـ7 نقاط، متساويًا مع الاتفاق والتعاون، ثم الوحدة بـ6 نقاط، وبفارق نقطة عن الفيحاء.

ويقع الرياض في المركز التاسع بـ4 نقاط، ثم النصر برصيد 3 نقاط، متساويًا مع كل من؛ أبها والطائي، ثم ضمك والشباب بنقطتين، الأخدود بنقطة، بالتساوي مع الخليج والحزم، ويتذيل الرائد جدول ترتيب الدوري بدون رصيد.