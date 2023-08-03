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في ختام مرحلة المجموعات

حكام مواجهات اليوم بـ كأس الملك سلمان للأندية

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
حكام مواجهات اليوم بـ كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام مرحلة المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

حكام لقاءات اليوم

ويقود حنا حطاب مباراة شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي، ويساعده مازن زيزفون وعلي أحمد، الحكم الرابع محمود البنا، حكم الفيديو محمود عاشور، ويساعده هشام الرفاعي، ومقيم الحكام محمد الغامدي.

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ويُدير محمد الهويش لقاء الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي في كأس الملك سلمان للأندية، ويساعده أبو بكر العمري وراشد الغيثي، ودحان بيدا حكمًا رابعًا، حكم الفيديو خالد الطريس، ويُساعده فيصل القحطاني، ومقيم الحكام عوني حسونة.

كأس الملك سلمان للأندية العربية
حكام مباريات اليوم – المصدر @UAFAAC

ويتولى مهند قاسم إدارة مباراة الشباب ضد الاتحاد المنستيري التونسي، ويساعده محمد جعفر وعبدالله صالح، والحكم الرابع محمد الشمري، ابن إبراهيم لحلو حكمًا للفيديو، ويساعده سعود أحمد، وظافر الشهري مقيمًا للحكام.

وفي ختام مباريات اليوم بكأس الملك سلمان للأندية العربية، يقود رضوان جيد لقاء النصر والزمالك، ويساعده لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد، الحكم الرابع عادل النقبي، حكم الفيديو سمير كزاز، ويساعده قوراري مقران، ومقيم الحكام سعد كميل.

كأس الملك سلمان للأندية العربية
حكام مباريات اليوم – المصدر @UAFAAC

كأس الملك سلمان للأندية 2023

وجاء جدول ترتيب المجموعة الرابعة قبل مباريات اليوم بكأس الملك سلمان للأندية، كالتالي؛ الرجاء والوحدة برصيد 6 نقاط، ثم شباب بلوزداد والكويت الكويتي بدون رصيد، ويتصدر النصر المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، بالتساوي مع الشباب، ثم الزمالك بـ3 نقاط، والاتحاد المنستيري بدون رصيد.

نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

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