حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن وظائف تقنية شاغرة في جامعة القصيم تثبيت كسر في الفخذ لمسنة بمستشفى ضمد العام 3 مسارات للتحدي في هاكاثون الصناعة 2023 جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة للخبرات سيرجيو راموس مطلب جماهير الاتحاد والأهلي ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم في حضرة أمير الشرقية.. ثناء وتقدير لجهود وزير الإعلام وزير الشؤون الإسلامية رداً على سؤال “المواطن” بشأن إدانة جرائم حرق القرآن: البيانات ستصدر في حينها مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس الملك
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
وتُقام مباراتان اليوم في دوري روشن السعودي عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب الفتح ضد التعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويُلاقي الرياض نظيره الوحدة على استاد الأمير فيصل بن فهد.
ويدير سامي الجريس مباراة الفتح ضد التعاون، ويساعده فيصل القحطاني وعبدالعزيز البريه، وسيكون محمد أبو شقارة حكمًا رابعًا، وعبدالله الخربوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العرمطي.
ويقود ممدوح آل شهدان مباراة الرياض ضد الوحدة، ويساعده إبراهيم الدخيل ومحمد الحنفوش، وسيكون أحمد البركاتي حكمًا رابعًا، ومحمد البريدي حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده مفرج آل حسن.
وجاء جدول ترتيب الدوري، كالتالي؛ الفيحاء في الصدارة بـ3 نقاط، بالتساوي مع الأهلي والطائي، ثم كل من الاتحاد، النصر، الهلال، الشباب، التعاون، الفتح، الاتفاق، الرائد أبها، الوحدة، الأخدود والرياض بدون رصيد.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى، بالتساوي مع الخليج والحزم.