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حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ مساءً
حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

حكام مباراتي اليوم

وتُقام مباراتان اليوم في دوري روشن السعودي عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب الفتح ضد التعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويُلاقي الرياض نظيره الوحدة على استاد الأمير فيصل بن فهد.

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لاعبو الرياض – المصدر @AlRiyadhFC

ويدير سامي الجريس مباراة الفتح ضد التعاون، ويساعده فيصل القحطاني وعبدالعزيز البريه، وسيكون محمد أبو شقارة حكمًا رابعًا، وعبدالله الخربوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العرمطي.

ويقود ممدوح آل شهدان مباراة الرياض ضد الوحدة، ويساعده إبراهيم الدخيل ومحمد الحنفوش، وسيكون أحمد البركاتي حكمًا رابعًا، ومحمد البريدي حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده مفرج آل حسن.

دوري روشن السعودي
حكام مباراتي اليوم – المصدر @saudiFF

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب الدوري، كالتالي؛ الفيحاء في الصدارة بـ3 نقاط، بالتساوي مع الأهلي والطائي، ثم كل من الاتحاد، النصر، الهلال، الشباب، التعاون، الفتح، الاتفاق، الرائد أبها، الوحدة، الأخدود والرياض بدون رصيد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى، بالتساوي مع الخليج والحزم.

الأهلي في دوري روشن السعودي
لاعبو الأهلي – المصدر @SPL

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