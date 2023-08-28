حلان لتجنب تلف كروت التطعيمات الورقية

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قدمت وزارة الصحة حلين لتجنب مشكلة عدم الحفاظ على مواعيد تطعيمات الأبناء بسبب “تلف” كروت التطعيمات الورقية.
وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن تلك الكروت الورقية معرضة للتلف والضياع مما يؤدي لعدم الحفاظ على تطعيمات الطفل، وهو ما يتطلب سرعة استبداله بكروت التطعيمات عبر تطبيق صحتي.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يمكن تجنب مشكلة تلف كروت التطعيمات الورقية، بتسجيل التطعيمات عبر تطبيق “صحتي”، وكذلك حجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات.