حليمة بولند تتجاهل انتقادات لقائها مع كريستيانو رونالدو وتتألق بالزي العسيري

بعد ساعات من الجدل الذي أثارته الإعلامية الكويتية حليمة بولند بشأن استقبالها مكالمة هاتفية من نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، تجاهلت الإعلامية الشهيرة التعليقات القاسية التي طالتها لتوثق زيارتها إلى قرية طبب التاريخية.

وظهرت بولند في مقطع فيديو متداول عبر منصة إكس، بالزي العسيري التقليدي، وهو عبارة عن عباءة سوداء مزركشة مع حزام عريض باللون الفضي، ووضعت إكسسوارًا على شعرها، وسط أجواء احتفالية مميزة.

تجاهل الانتقادات

حرصت حليمة بولند على إظهار استمتاعها بجمال المكان التاريخي واستعراضه عبر مواقع التواصل، متجاهلة بذلك الانتقادات التي طالتها خلال الساعات الماضية؛ بسبب ادعائها اتصال رونالدو بها.

تفاعل وهجوم

تفاعل الجمهور مع بولند بشكل واسع، واعتبروا أنها تريد تشتيت انتباههم وتغيير موضوع المكالمات الهاتفية، بعد تعرضها للسخرية والانتقادات، بتلقيها مكالمات من رونالدو، تبين أنها مفبركة.

اتصال رونالدو

كانت بولند قد نشرت مقطعي فيديو؛ الأول زعمت أنها تلقت مكالمة هاتفية بالخطأ من كريستيانو رونالدو خلال تواجدها بأحد الفنادق، أما الثاني فزعمت أن النجم البرتغالي عاود الاتصال بها ودعاها للقاء على العشاء، فيما هاجمها الجمهور وأكدوا أن المكالمتين ومقطعي الفيديو مفبركان، وأنها تسعى إلى الشهرة وجمع المشاهدات.