حليمة بولند تكشف تفاصيل مكالمتها مع كريستيانو رونالدو

أجرى لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، اتصالًا بالخطأ بالإعلامية الكويتية حليمة بولند أثناء تواجدهما معًا في نفس الفندق وذلك عندما كان يتصل بصديقه، ووثقت حليمة بولند مكالمة كريستيانو رونالدو لها في غرفتها وجرى التعارف بينهما وطلبت منه لقاءه بعد الاتصال مباشرة من أجل التقاط الصور معه.

اتصال بالخطأ من رونالدو

وعبرت حليمة بولند في الفيديو عن فرحتها الشديدة رغم ورود الاتصال بالخطأ قائلة: “إنها أفضل غلطة في العالم أنا حليمة بولند، أحلى غلطة والله”.

وظهرت حليمة بولند في فيديو آخر وهي تحمل باقة من الورود تنوي تقديمها له قبل أن يردها اتصال آخر منه والذي وجهت فيه حديثها للاعب كرة القدم قائلة: “هلا كريستيانو رونالدو، أنا أحبك”.

حليمة بولند ترد على اتهامات الفبركة

وعلقت حليمة بولند على الاتهامات التي وجهت لها من بعض المتابعين بفبركة المكالمة الهاتفية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن ذلك مجرد شائعة مضحكة.

وقالت حليمة بولند: “يوجد إشاعة بأن المقطع مفبرك وأنه بالذكاء الاصطناعي، ولا أعرف ما هو أصلًا حبايبي خلي عندكم الذكاء الاصطناعي وركزوا في ذكائكم الطبيعي”.

تفاصيل مكالمة حليمة بولند وكريستيانو رونالدو

ونفت حليمة بولند فبركة المكالمة الهاتفية لأن ذلك سيضعها أمام المساءلة القانونية، معلقة:” هل يعقل أني أكون بهذه السذاجة؟!”.

وتابعت: “الاتصال من غرفة لغرفة من تليفون الفندق يعني فيه شهود بالفندق نفسه في السيستم ويبين أنه إذا كان من غرفة مديرة أعمالي أو فيه صوت متغير”.

وأكدت أن حديثها معه كان فكاهيًا وطلبت لقاءه من أجل التقاط الصور فقط، وأن الحديث كان من باب الفكاهة والضحك، على حد تعبيرها.