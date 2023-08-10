حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات رئيس أركان النيجر: مستعدون للتخلي عن الدعم الأمريكي بدء إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس شاملًا الدعم الإضافي 3.2 ملايين راكب عبر الطيران المدنيّ في موسم الحج رابح صقر ينعي عضو فرقته سعد الهليل بدء صيانة طريق الملك عبدالعزيز بالدمام الأرصاد: رياح شديدة على الرايس وبدر وينبع غدًا ضابط أمريكي: فشل الهجوم المضاد وروسيا تسيطر على خطوط المواجهة ساديو ماني: الشرطة صعب علينا المباراة وأسعى لإسعاد الجمهور ألمانيا تحظر تصدير المواشي إلى مصر لسبب غريب
أعلنت الرئاسة الباكستانية أنّ الرئيسّ عارف علوي حلّ الأربعاء كلًّا من الحكومة والبرلمان، في خطوة إجرائية تمهيدًا للانتخابات التي تقول السلطات إنّها قد لا تجري قبل العام المقبل.
وذكرت الرئاسة في بيان أنّ “الرئيس حلّ الجمعية الوطنية بناء على توصية رئيس الوزراء”.
وتأتي الخطوة تمهيدًا لتولي حكومة يهمين عليها التكنوقراط الإعداد للانتخابات.
وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا من تاريخ حلّ البرلمان. لكنّ حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها أمر مرجّح.
وتسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات، ويعزّز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.
وقال وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية: إنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّرًا من أنّ ذلك قد يؤدّي لتأجيل الانتخابات.
وأعرب عن أمله في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز “50 الى 60 يومًا”.