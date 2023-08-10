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قد لا تجري قبل العام المقبل

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الرئاسة الباكستانية أنّ الرئيسّ عارف علوي حلّ الأربعاء كلًّا من الحكومة والبرلمان، في خطوة إجرائية تمهيدًا للانتخابات التي تقول السلطات إنّها قد لا تجري قبل العام المقبل.

بناء على توصية رئيس الوزراء

وذكرت الرئاسة في بيان أنّ “الرئيس حلّ الجمعية الوطنية بناء على توصية رئيس الوزراء”.

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وتأتي الخطوة تمهيدًا لتولي حكومة يهمين عليها التكنوقراط الإعداد للانتخابات.

وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا من تاريخ حلّ البرلمان. لكنّ حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها أمر مرجّح.

احتمال إرجاء الانتخابات

وتسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات، ويعزّز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وقال وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية: إنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّرًا من أنّ ذلك قد يؤدّي لتأجيل الانتخابات.

وأعرب عن أمله في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز “50 الى 60 يومًا”.

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