تعليم الشرقية يبدأ اختبارات مهاراتي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة الشبابيون: خليف الهويشان بطل المرحلة أمير الشرقية لرجال الأمن: إنجازاتكم نراها في الميادين إنقاذ يمنية ستينية من نزيف دماغي حاد بمكة تحديث جديد لـ “آي أو إس 17” يضيف ميزة جديدة لخرائط آبل العالمي يزيد الراجحي يسعى للفوز بلقب رالي ديسافيو روتا 40 سيرجيو راموس يوافق على عرض الاتحاد حل إدارة الشباب وتكليف الهويشان بتسيير شؤون النادي رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف المناطق وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
أصدرت وزارة الرياضة، بيانًا رسميًا، قبل قليل، أعلنت من خلاله حل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد الثنيان، وتكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي.
وجاء بيان وزارة الرياضة، كالتالي: “بناء على ما تضمنه المحضر الخاص باجتماع مجلس إدارة النادي الذي انعقد يوم 25 أغسطس، من استقالة 4 من الأعضاء، فقد تقرر حل المجلس المعتمد برئاسة الثنيان“.
وأشارت وزارة الرياضة في بيانها، إلى أن ذلك جاء استنادًا إلى الفقرة 7 من المادة 36، من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
وتم تكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك استنادًا إلى الفقرة 10 من المادة 95، من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
كما أعلنت وزارة الرياضة أن اللجنة العامة للانتخابات حددت يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر المقبل، موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب.