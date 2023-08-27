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بعد استقالة 4 أعضاء

حل إدارة الشباب وتكليف الهويشان بتسيير شؤون النادي

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
حل إدارة الشباب وتكليف الهويشان بتسيير شؤون النادي
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت وزارة الرياضة، بيانًا رسميًا، قبل قليل، أعلنت من خلاله حل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد الثنيان، وتكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي.

حل إدارة الشباب

وجاء بيان وزارة الرياضة، كالتالي: “بناء على ما تضمنه المحضر الخاص باجتماع مجلس إدارة النادي الذي انعقد يوم 25 أغسطس، من استقالة 4 من الأعضاء، فقد تقرر حل المجلس المعتمد برئاسة الثنيان“.

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وأشارت وزارة الرياضة في بيانها، إلى أن ذلك جاء استنادًا إلى الفقرة 7 من المادة 36، من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

خالد الثنيان رئيس الشباب
خالد الثنيان

تكليف الهويشان بتسيير شؤون النادي

وتم تكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك استنادًا إلى الفقرة 10 من المادة 95، من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

كما أعلنت وزارة الرياضة أن اللجنة العامة للانتخابات حددت يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر المقبل، موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب.

نادي الشباب
مقر النادي

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