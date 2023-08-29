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التحقق من أن الرابط المستخدم داخل السعودية

حل مشكلة ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
حل مشكلة ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المختص بشؤون التعليم عبدالحـميد العرجان، حل مشكلة معاناة البعض من ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي.

حل المشكلة

وقال العرجاني في منشور عبر منصة إكس: إن السبب في ذلك هو دخول الرابط التلقائي المخصص للمدارس السعودية بالخارج.

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التحقق من الرابط

وأضاف: الحل هو التحقق من أن الرابط المستخدم هو رابط المدارس داخل السعودية –اضغط هنا-.

أو الضغط على -منصة مدرستي- بالمستطيل الأحمر بالصورة عند دخول الصفحة الرئيسية.

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