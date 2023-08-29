حل مشكلة ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي

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أوضح المختص بشؤون التعليم عبدالحـميد العرجان، حل مشكلة معاناة البعض من ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي.
وقال العرجاني في منشور عبر منصة إكس: إن السبب في ذلك هو دخول الرابط التلقائي المخصص للمدارس السعودية بالخارج.
وأضاف: الحل هو التحقق من أن الرابط المستخدم هو رابط المدارس داخل السعودية –اضغط هنا-.
أو الضغط على -منصة مدرستي- بالمستطيل الأحمر بالصورة عند دخول الصفحة الرئيسية.