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خلال مواجهة كأس الملك سلمان للأندية

حمدالله يبحث عن هدفه الأول مع الاتحاد ضد الهلال

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ مساءً
حمدالله يبحث عن هدفه الأول مع الاتحاد ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في تسجيل أولى أهدافه مع الاتحاد ضد الهلال، خلال مباراة الفريقين اليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

مباراة الاتحاد ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

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نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

حمدالله يسعى للتسجيل

ولم يتمكن حمدالله من هز شباك الهلال بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على مدار موسمين، حيث يعود آخر هدف أحرز أمام الزعيم إلى يناير 2021، مع النصر في بطولة كأس السوبر السعودي، التي فاز بها العالمي بنتيجة 3\0.

وفشل حمدالله في ترك بصمته التهديفية في شباك الهلال خلال آخر 4 مواجهات، حيث تمكن الأزرق من تحقيق الفوز 3 مرات، وخيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @ittihad

ولعب المهاجم المغربي 10 مباريات بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الهلال قبل انتقاله إلى صفوف الاتحاد، بالإضافة إلى مباراتين خلال فترة احترافه في الريان القطري.

ونجح حمدالله في تسجيل 6 أهداف في شباك الهلال، بواقع 4 أهداف في الدوري السعودي، هدف في كأس السوبر السعودي، بجانب هدف آخر مع الريان في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان المهاجم المغربي قد بدأ منافسات كأس الملك سلمان للأندية بالتسجيل أمام الترجي التونسي في الجولة الأولى، وشارك كبديل في مواجهتي الصفاقسي والشرطة العراقي، ولكنه لم يهز الشباك.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

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