حمدالله يتفوق على فيرمينو ومالكوم في صراع هداف الدوري السعودي

تفوق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد على كل من البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب النادي الأهلي ومواطنه مالكوم لاعب الهلال في صراع هداف الدوري السعودي، عقب نهاية مباريات أمس الخميس في افتتاح الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي.

هداف الدوري السعودي

وحتى الآن وبعد مرور 3 جولات، سجل حمدالله لنادي الاتحاد 4 أهداف وضعته في صدارة قائمة هداف الدوري السعودي للمحترفين منهم هدفان أمس في شباك نادي الرياض، أما البرازيلي مالكوم لم يسجل بالأمس في شباك الرائد وكذلك مواطنه فيرمينو لم يسجل في شباك الأخدود.

ويتواجد حمدالله في صدارة الهدافين حتى الآن برصيد 4 أهداف يليه مالكوم وفيرمينو ولكل منهما 3 أهداف، أما روبين كايسون لاعب الاتفاق وزميله في الفريق، الصربي زوران توسيتش فأحرز كل منهما هدفين.

مباريات الأمس في دوري روشن

وكانت مباريات الخميس، انتهت بفوز الوحدة على الطائي بثلاثية دون رد، وفاز الأهلي على الأخدود بهدف دون رد، أما الاتحاد ففاز على الرياض برباعية دون رد، وتعادل الاتفاق مع الخليج بهدف لكل فريق، وفاز الهلال على الرائد برباعية دون رد.

الاتحاد في الصدارة برصيد 9 نقاط، الأهلي ثانيًا برصيد 9 نقاط، الهلال ثالثًا والاتفاق رابعًا ولكل منهم 7 نقاط.

الوحدة خامسًا برصيد 6 نقاط، بينما يملك كل من الفيحاء والفتح والتعاون والرياض 4 نقاط، أبها والطائي لكل منهما 3 نقاط.

بينما يملك كل من ضمك والشباب والأخدود والخليج نقطة واحدة.

وحتى الآن لم يحصد النصر والحزم والرائد أي نقاط.