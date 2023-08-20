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ضمن منافسات دوري روشن

حمدالله يقود التشكيل المثالي بالجولة الثانية

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
حمدالله يقود التشكيل المثالي بالجولة الثانية
المواطن - فريق التحرير

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واصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليقود التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

حمدالله يتصدر تشكيل الجولة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن التشكيل المثالي للجولة الثانية، وشهد تواجد 3 لاعبين من الوحدة ومثلهم من الاتحاد، ويتقدمهم حمدالله.

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عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @ittihad

وقاد حمدالله، الاتحاد لتجاوز عقبة الطائي بهدفين دون رد، حيث نجح في تسجيل هدف وصنع آخر، ليحصل على تقييم 7.8 درجة، ويتواجد في التشكيل المثالي بدوري روشن السعودي للجولة الثانية على التوالي.

وحصل نجم الرياض، صالح آل عباس على التقييم الأعلى بـ8.6 درجة، بعد تسجيله ثنائية أمام ضمك، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2\2، فيما نال حارس الوحدة، عبدالقدوس عطية على 8.5 درجة، بعد تألقه ضد الشباب وتصديه لركلتي جزاء.

نجم الرياض صالح آل عباس
احتفال آل عباس – المصدر @SPL

التشكيل المثالي للجولة الثانية

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثانية بدوري روشن، كالتالي؛ حارس مرمى الوحدة، عبدالقدوس عطية، وفي الدفاع، عبدالله العمار “ضمك” وزكريا سامي “أبها”، وثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ روبن نيفيز “الهلال”، كوايسون “الاتفاق”، صالح آل عباس “الرياض” وعبدالرزاق حمدالله “الاتحاد”، بالإضافة إلى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنسيلمو وحسين العيسى.

دوري روشن السعودي
تشكيل الجولة – المصدر @SPL

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