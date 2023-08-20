حمدالله يقود التشكيل المثالي بالجولة الثانية

واصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليقود التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

حمدالله يتصدر تشكيل الجولة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن التشكيل المثالي للجولة الثانية، وشهد تواجد 3 لاعبين من الوحدة ومثلهم من الاتحاد، ويتقدمهم حمدالله.

وقاد حمدالله، الاتحاد لتجاوز عقبة الطائي بهدفين دون رد، حيث نجح في تسجيل هدف وصنع آخر، ليحصل على تقييم 7.8 درجة، ويتواجد في التشكيل المثالي بدوري روشن السعودي للجولة الثانية على التوالي.

وحصل نجم الرياض، صالح آل عباس على التقييم الأعلى بـ8.6 درجة، بعد تسجيله ثنائية أمام ضمك، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2\2، فيما نال حارس الوحدة، عبدالقدوس عطية على 8.5 درجة، بعد تألقه ضد الشباب وتصديه لركلتي جزاء.

التشكيل المثالي للجولة الثانية

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثانية بدوري روشن، كالتالي؛ حارس مرمى الوحدة، عبدالقدوس عطية، وفي الدفاع، عبدالله العمار “ضمك” وزكريا سامي “أبها”، وثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ روبن نيفيز “الهلال”، كوايسون “الاتفاق”، صالح آل عباس “الرياض” وعبدالرزاق حمدالله “الاتحاد”، بالإضافة إلى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنسيلمو وحسين العيسى.