حمد الصنيع: مندهش من اقتراب مانشيني من تدريب المنتخب السعودي

أبدى الناقد الرياضي حمد الصنيع اندهاشه من الأنباء التي تشير إلى اقتراب المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني من تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان رسمي أمس الأحد أن مانشيني استقال من منصبه كمدرب للمنتخب الأول، على أن يتم الكشف عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للالتزامات المهمة المرتقبة.

وقال الصنيع متحدثًا لـ برنامج “برا الـ 18” على قناة SSC: “يجب أن تكون هناك معايير لاختيار المدرب الجديد للمنتخب السعودي، أنا مندهش من اختيار المدرب الإيطالي كون المدرسة الإيطالية لا تناسب المنتخب السعودي رغم أن المدرب اسم كبير”.

وأضاف الصنيع: “لا يجب مطالبة المدرب الإيطالي بأي بطولات لأنه سيأتي في سبتمبر المقبل ونحن لدينا مباراة أو 2 في التوقف الدولي، لن يستطيع تطبيق كل أفكاره، نحن كنا نميل إلى المدرسة البرتغالية أو الهولندية، هل المدرسة الإيطالية ستكون مناسبة لنا؟”.

إنجاز وحيد لـ مانشيني مع إيطاليا

وكان المدرب قد تولى تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بداية من مايو عام 2018، وقاد الآتزوري لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، إلا أنه فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأكدت تقارير خلال الفترة الماضية، أن مانشيني سيكون مدرب منتخب السعودية الجديد، حيث إنه كان يتصدر قائمة المرشحين مع البرتغالي خورخي جيسوس، الذي تولى تدريب الهلال، ليقترب المدرب الإيطالي من قيادة الأخضر.

وفور الإعلان عن استقالة المدرب الإيطالي من منصبه، أشارت تقارير إلى أنه سيكون مدرب منتخب السعودية، وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الاختيار، نظرًا لخبراته الكبيرة.