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عائدات بيع منتجات تحمل تعبير وجهه العابس

حملة ترامب تجمع 7.1 ملايين دولار بعد صورته التاريخية في السجن

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
حملة ترامب تجمع 7.1 ملايين دولار بعد صورته التاريخية في السجن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب أنها جمعت 7.1 ملايين دولار، منذ أن التقطت الشرطة صورة له في سجن في أتلانتا، بولاية جورجيا، يوم الخميس الماضي.

صورة ترامب في سجن جورجيا

وجاءت معظم الأموال من بيع بضائع كالأكواب والقمصان وحافظات المشروبات الباردة، كلها تحمل تلك اللقطة لوجه الرئيس السابق العابس، بحسب شبكة “بي بي سي”.

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وأُطلق سراح ترامب بكفالة، بعد اتهامه بالتآمر لقلب نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، ويواجه الرئيس السابق ثلاث لوائح اتهام أخرى تزامناً مع حملته الانتخابية للسباق الرئاسي لعام 2024.

لائحة اتهام ترامب

وتشمل اللوائح تهمتين حول ادعاءاته بأن الانتخابات سُرقت منه وكذلك الهجوم الذي شنه أتباعه على مبنى الكابيتول في واشنطن.

وينفي ترامب جميع الاتهامات ويقول إن القضايا المرفوعة ضده لها دوافع سياسية لأنه متقدم في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لتحدي الرئيس الحالي جو بايدن.

20 مليون دولار في 3 أسابيع

ويبدو أن هذا الاهتمام قد ساعد في حشد أنصاره، إذ جُمع ما يقرب من 20 مليون دولار في ثلاثة أسابيع، منذ توجيه الاتهامات إليه في قضيتي أعمال الشغب في جورجيا والكابيتول.

ونشر ترامب أول منشور له على موقع إكس X، (تويتر سابقاً)، منذ يناير 2021، وشارك صورة اللقطة التي أُخذت له في السجن، وعليها عبارة “التدخل في الانتخابات. لا تستسلم أبدًا!” وعنوان موقعه على الإنترنت.

جاء ذلك بعد أن صُور في سجن مقاطعة فولتون، حيث استسلم لسلطات إنفاذ القانون ودفع 200 ألف دولار لإطلاق سراحه بينما ينتظر المحاكمة.

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