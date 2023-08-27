حملة ترامب تجمع 7.1 ملايين دولار بعد صورته التاريخية في السجن

وأُطلق سراح ترامب بكفالة، بعد اتهامه بالتآمر لقلب نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، ويواجه الرئيس السابق ثلاث لوائح اتهام أخرى تزامناً مع حملته الانتخابية للسباق الرئاسي لعام 2024.

وتشمل اللوائح تهمتين حول ادعاءاته بأن الانتخابات سُرقت منه وكذلك الهجوم الذي شنه أتباعه على مبنى الكابيتول في واشنطن.

ويبدو أن هذا الاهتمام قد ساعد في حشد أنصاره، إذ جُمع ما يقرب من 20 مليون دولار في ثلاثة أسابيع، منذ توجيه الاتهامات إليه في قضيتي أعمال الشغب في جورجيا والكابيتول.

ونشر ترامب أول منشور له على موقع إكس X، (تويتر سابقاً)، منذ يناير 2021، وشارك صورة اللقطة التي أُخذت له في السجن، وعليها عبارة “التدخل في الانتخابات. لا تستسلم أبدًا!” وعنوان موقعه على الإنترنت.