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تستهدف أقسام الولادة بالمؤسسات الصحية الخاصة

حملة لمواجهة مخالفات وتجاوزات العمليات القيصرية

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
حملة لمواجهة مخالفات وتجاوزات العمليات القيصرية
المواطن - واس

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أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية عن العمليات القيصرية المخالفة والولادة المبكرة، التي تستمر حتى 19 /8/ 2023م، وتستهدف أقسام الولادة في المؤسسات الصحية الخاصة.

أبرز المخالفات

وأوضحت الوزارة أن من أبرز المخالفات عدم وجود غرف مجهزة للولادة الطبيعية، وقسم تنويم خاص بالولادة، واستشاري أطفال لحديثي الولادة، وتجاوز نسبة عمليات التوليد القيصري دون وجود سبب علمي، وزيادة ممارسة الطلق الصناعي بلا مبرر طبي حقيقي، بالإضافة إلى تجاوز التخصص (الطبيب غير مؤهل أخصائي- استشاري) لإجراء عملية قيصرية.

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فرق للمراقبة

وأكدت أنها ستقوم بالوقوف ميدانياً على المنشآت الصحية من خلال فرق رقابية، للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية في تلك العيادات، وتصحيح الملاحظات، وضبط المخالفات المستمرة، وإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين, حاثة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات على مركز الاتصال 937.

 

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