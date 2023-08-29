حمولة حديد تشطر سيارة إلى نصفين

يعد موقع العمل في قطاع البناء والتشييد بيئة خصبة للعديد من الحوادث إذا لم يتم اتخاذ إجراءات السلامة والحيطة والحذر والاحترافية أثناء العمل.

ويعتبر سقوط الأجسام الحادة والصلبة المستخدمة على ارتفاع أثناء البناء أحد أشكال تلك الحوادث التي يمكن أن تتسبب في إصابات وخسائر في الأرواح والأموال.

حمولة حديد تقسم سيارة نصفين

وفي هذا السياق انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط حمولة من الحديد الخرساني الثقيل على سيارة ددسن شطرتها إلى نصفين من شدة ثقلها.

وأظهر الفيديو عامل رافعة يقوم بنقل حمولة الحديد من الأرض إلى أعلى المبنى الذي يتم تشييده، لكن على ما يبدو في المقطع أن الحمولة لم تكن متزنة وأثناء رفعها سقطت حزمة الحديد على السيارة المتوقفة أمام المبنى وانقسمت إلى نصفين، وبحسب الفيديو لم يكن بداخل السيارة أحد.

من يتحمل المسؤولية؟

وأثار الفيديو الجدل بين مستخدمي منصة إكس، الذين رأوا أن المقاول هو المسؤول عن هذا الحادث والذي يجب محاسبته؛ لأنه لم يتأكد من مهنية واحترافية عماله قبل العمل.

وقال أحد المعلقين على الفيديو: تصير ترى بأي دولة بالعالم، مهما عملت من وسائل السلامة، الحوادث لابد منها، وأضاف آخر: ياخي من البداية واضح الحديد مايل وبيطيح ليه ما نزله وعدله صح الخطأ عالمقاول جايب ناس مو متخصصة.

أصبحت عجينة في ثوانٍ

وعلق آخرون على حالة السيارة حيث قالت عين: يالله ثواني راحت عجينة، وأضافت الجوهرة: يا رب عوض صاحبها، وكتب إبراهيم: واضح ما عندهم خبرة يا شايل وزن ثقيل أو ما ثبتوا الحديد زين وفلت لكن الحمد الله في الحديد ولا في العباد.