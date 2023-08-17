حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية

تألق الكابو الفنان حميد الشاعري، في حفل كاسيت 90 بجدة، وأرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية.

ونشرت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو من حفل كاسيت 90 الآن، حيث يحيي الحفل ألمع نجوم جيل التسعينيات.

حفل كاسيت 90

أعلنت منصة عيشها عن تنظيم ليلة من ليالي الطرب لأشهر مطربي جيل التسعينيات، تحت مسمى كاسيت 90.

جيل التسعينيات

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: كــاســيت 90s، ليلة من ليالي الطرب بترجعنا لأجمل ذكريات، على أنغام ما نسيناها لأشهر مطربي جيل التسعينيات.