Icon

الإعلام الفرنسي: من الحماقة تدخل باريس عسكريًّا في النيجر Icon الجيش الصومالي يسقط 30 من حركة الشباب Icon حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية Icon أب أجنبي يدرب طفله ليلتحق بالهلال في المستقبل Icon المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية Icon ضوابط جديدة للحصول على ترخيص موثوق Icon إخماد حريق في مستودع بخميس مشيط Icon لحظة انهيار مفاجئ لمنصة ألعاب مائية في ملاهٍ بألمانيا Icon نهاية غريبة لمواجهة بين فهد وقرود البابون Icon مخزون مياه إسطنبول يكفيها لشهرين فقط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
قدم باقة من ألمع الأغاني

حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ صباحاً
حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تألق الكابو الفنان حميد الشاعري، في حفل كاسيت 90 بجدة، وأرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية.

ونشرت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو من حفل كاسيت 90 الآن، حيث يحيي الحفل ألمع نجوم جيل التسعينيات.

قد يهمّك أيضاً
كريستيانو رونالدو يسجل هدف التعادل لـ النصر

كريستيانو رونالدو يسجل هدف التعادل لـ النصر

صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH

صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH

حفل كاسيت 90

أعلنت منصة عيشها عن تنظيم ليلة من ليالي الطرب لأشهر مطربي جيل التسعينيات، تحت مسمى كاسيت 90.

جيل التسعينيات

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: كــاســيت 90s، ليلة من ليالي الطرب بترجعنا لأجمل ذكريات، على أنغام ما نسيناها لأشهر مطربي جيل التسعينيات.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساءً
السعودية اليوم

إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى...

السعودية اليوم
حالة مطرية غزيرة على جازان
السعودية اليوم

حالة مطرية غزيرة على جازان

السعودية اليوم
التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري روشن
آخر الاخبار

التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري روشن

آخر الاخبار
الهلال في طريقه لإنهاء صفقة ميتروفيتش
الرياضة

الهلال في طريقه لإنهاء صفقة ميتروفيتش

الرياضة
الشلاحي يختار استوديوهات نيوم لتصوير فيلم هوبال
السعودية اليوم

الشلاحي يختار استوديوهات نيوم لتصوير فيلم هوبال

السعودية اليوم
30 برنامجًا تدريبيًّا لشاغلي الوظائف التعليمية بـ تعليم الرياض
السعودية اليوم

30 برنامجًا تدريبيًّا لشاغلي الوظائف التعليمية بـ...

السعودية اليوم
استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل مشجع
العالم

استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل...

العالم
صدمة لـ النصر رغم التأهل لربع نهائي البطولة العربية
الرياضة

صدمة لـ النصر رغم التأهل لربع نهائي...

الرياضة