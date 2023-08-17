الإعلام الفرنسي: من الحماقة تدخل باريس عسكريًّا في النيجر الجيش الصومالي يسقط 30 من حركة الشباب حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية أب أجنبي يدرب طفله ليلتحق بالهلال في المستقبل المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية ضوابط جديدة للحصول على ترخيص موثوق إخماد حريق في مستودع بخميس مشيط لحظة انهيار مفاجئ لمنصة ألعاب مائية في ملاهٍ بألمانيا نهاية غريبة لمواجهة بين فهد وقرود البابون مخزون مياه إسطنبول يكفيها لشهرين فقط
تألق الكابو الفنان حميد الشاعري، في حفل كاسيت 90 بجدة، وأرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية.
ونشرت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو من حفل كاسيت 90 الآن، حيث يحيي الحفل ألمع نجوم جيل التسعينيات.
أعلنت منصة عيشها عن تنظيم ليلة من ليالي الطرب لأشهر مطربي جيل التسعينيات، تحت مسمى كاسيت 90.
وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: كــاســيت 90s، ليلة من ليالي الطرب بترجعنا لأجمل ذكريات، على أنغام ما نسيناها لأشهر مطربي جيل التسعينيات.
“الكابو” الفنان حميد الشاعري 😍🔥
يرجع جماهيره لليالي التسعينات الطربية🎤✨
في حفلة كــاســـ📼ــيت 90s بجدة#عيشها pic.twitter.com/GTWmDBwYhK
— عـيشها (@Enjoy_Saudi) August 16, 2023