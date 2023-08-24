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خاصة في أوقات الذروة مع العودة للمدارس

حوادث شبه يومية في تقاطعات المونسية

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
حوادث شبه يومية في تقاطعات المونسية
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المواطن - فريق التحرير

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تشهد تقاطعات حي المونسية في العاصمة الرياض حوادث شبه يومية خاصة في التقاطعات مع طريق الأمير محمد بن سلمان.

حوادث شبه يومية

ويعاني سكان الحي وعابرو طريق الأمير محمد بن سلمان في التقاطعات من حوادث التصادم للمركبات في تقاطعات قبل إشارة طريق الصحابة وتقاطع شارع القياس والأمير محمد بن سلمان.

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أوقات الذروة

ولا يكاد يمر يوم دون وقوع حادث تصادم خاصة في أوقات الذروة مع العودة للمدارس، وسط عدم تحرك من الجهات المختصة لرصد ومعالجة عدم تكرار هذه الحوادث منذ أشهر .

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