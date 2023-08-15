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يجب التأكد من وجود رخص البناء والتجديد

حيلة ذكية يلجأ لها بعض المطورين لبيع الشقق القديمة بأسعار فلكية

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
حيلة ذكية يلجأ لها بعض المطورين لبيع الشقق القديمة بأسعار فلكية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المختص بالشأن العقاري ماجد الحارثي، عن حيلة ذكية يلجأ إليها بعض المطورين بشراء شقق سكنية مستخدمة، وبيعها على أنها جديدة بأسعار فلكية.

وقال الحارثي، في مقطع فيديو عبر منصة إكس: تخيل تقسط شقة قيمتها مليون لمدة 25 سنة وتكتشف أن عمرها 20 سنة.

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أسعار فلكية

وأضاف: بعض المطورين يشترون عمارات قديمة ويعيدون تأهيلها، من خلال تكبير الشبابيك ورفع الأبواب ويبيعوها بأسعار فلكية.

كذب وخداع

ولفت إلى أن المطورين يقولون إن عمرها 10 سنوات وهي عمرها أكثر من 20 سنة، موجهًا رسالة حادة إليهم: لازم يكون في صدق، وتشتغل صح، أنت قاعد تلعب على الناس.

واستطرد: المعايير العالمية والدولية في التقييم، تقول إن المباني لا يتجاوز عمرها الـ 50 سنة، وبعدها يصبح المبنى صفر ما له قيمة.

وأكمل: يجب التأكد من 4 أشياء وهي رخصة البناء، وجود رخصة تجديد أو إعادة ترميم، شهادة إتمام البناء، إعطاء ضمانات على ما تم تصليحه.

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